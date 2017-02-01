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01 февраля 2017
31 января 2017
04:43  01 февраля 2017 0

Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев-британцев

Граненый стакан, мороз, холод на улице, термометр, автомобильный аккумулятор, лондон, англия, великобритания, Биг Бен, big ben
До XIX века за гомосексуализм в Британии полагалась смертная казньФото: depositphotos.com © URA.RU

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон о помиловании гомосексуалистов. Документ о королевском прощении распространяется на 49 тысяч человек — именно столько граждан страны были осуждены за однополые сексуальные отношения. В настоящее время такой статьи в британском законодательстве уже нет.

Документ назвали «законом Алана Тьюринга» — по названию аналогичного королевского прощения, дарованного знаменитому математику-гомосексуалисту, который покончил с собой в 1954 году.

Гомосексуализм в Великобритании считался уголовным преступлением до 1967 года, а в отдельных частях страны и дольше: в Шотландии до 1980 года, в Северной Ирландии — до 1982-го. Вплоть до XIX века за него полагалась смертная казнь, позже ее заменили на тюремное заключение, сообщает Lenta.ru.

Наталья Володина
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