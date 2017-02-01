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01 февраля 2017
31 января 2017
05:42  01 февраля 2017 0

США призывают немедленно прекратить огонь на Донбассе

Украинский диверсант рассказал о своей войне в Донбассе, украинский боец, украинский добровольческий батальон
Основные столкновения наблюдаются в районе Донецка, Ясиноватой и АвдеевкиФото: gordonua.com
новость из сюжета:
Война на Украине
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Госдепартамент США выпустил официальное заявление по поводу обострения ситуации на Донбассе, в котором призывает стороны к перемирию.

«Чтобы предотвратить широкий гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному постоянному прекращению огня и полному, беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ. Мы также подтверждаем, что США поддерживают полную реализацию Минских соглашений», — заявил и. о. представителя госдепартамента Марк Тонер.

Основные столкновения наблюдаются сейчас в районе Донецка, Ясиноватой и Авдеевки. Президент Украины Петр Порошенко обвинил в эскалации конфликта Россию, в то время как Кремль высказал обеспокоенность агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности, передает РИА «Новости».

«Все происходящее — спецоперация по привлечению внимания Запада, в первую очередь новой американской администрации», — цитирует телеканал «Дождь» свой источник в Кремле.

Совет безопасности ООН назначил на ближайший четверг, 2 февраля, открытое заседание по ситуации в Донбассе.

Наталья Володина
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