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01 февраля 2017
31 января 2017
06:48  01 февраля 2017 0

Половина простых американцев поддерживает миграционную политику Трампа

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Социологи провели опрос граждан СШАФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Указы Трампа об ужесточении миграционной политики поддерживает 49% простых американцев, то есть почти половина населения США. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного международным социологическим центром Ipsos и агентством Reuters.

При этом 41% опрошенных высказался против запрета на въезд в США мигрантов, а еще 10% респондентов заявили, что затрудняются оценить законодательную инициативу Дональда Трампа, передает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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