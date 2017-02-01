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01 февраля 2017
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07:35  01 февраля 2017 30

СМИ: правительство решило повысить пенсионный возраст

Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, пенсионеры
Пожилые люди будут работать на несколько лет дольшеФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Российское правительство приняло решение повысить пенсионный возраст в стране. Однако пока не принято окончательное решение о том, до какой возрастной планки.

По данным газеты «Известия», в федеральном кабмине не определились, каких именно категорий граждан коснется реформа и насколько будет повышен пенсионный возраст.

В качестве вариантов рассматриваются два: выход на пенсию в 60 лет или в 63 года для женщин и до 65 лет — для мужчин. Согласно второму варианту, для всех возраст повысят до 63 лет.

Пока в правительстве также не определились, когда проинформировать общество о реформе. Возможно, о ней объявят в 2018 года после формирования нового состава правительств.

По словам пресс-секретаря вице-премьера РФ Ольги Голодец и данным пресс-службы министерства труда, никакой изменений в отношении пенсионного возраста в России пока не планируется, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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