07:35 01 февраля 2017 30

Пожилые люди будут работать на несколько лет дольше Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Российское правительство приняло решение повысить пенсионный возраст в стране. Однако пока не принято окончательное решение о том, до какой возрастной планки.

По данным газеты «Известия», в федеральном кабмине не определились, каких именно категорий граждан коснется реформа и насколько будет повышен пенсионный возраст.

В качестве вариантов рассматриваются два: выход на пенсию в 60 лет или в 63 года для женщин и до 65 лет — для мужчин. Согласно второму варианту, для всех возраст повысят до 63 лет.

Пока в правительстве также не определились, когда проинформировать общество о реформе. Возможно, о ней объявят в 2018 года после формирования нового состава правительств.

По словам пресс-секретаря вице-премьера РФ Ольги Голодец и данным пресс-службы министерства труда, никакой изменений в отношении пенсионного возраста в России пока не планируется, пишет «Федеральное агентство новостей».