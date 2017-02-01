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01 февраля 2017
31 января 2017
08:00  01 февраля 2017 1

Город Сан-Франциско намерен судиться с Трампом

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Новый президент меняет устоявшиеся американские порядкиФото: depositphotos.com © URA.RU

Прокурор Сан-Франциско Деннис Эррер намерен оспорить с помощью судебного иска указ американского президента Дональда Трампа о резком ограничении финансирования «городов-убежищ», отказывающихся выдавать нелегальных мигрантов властям.

В поданном Эррером документе говорится, что указ Трампа грубо нарушает десятую поправку к американской Конституции, гласящую, что полномочия, которые конституция прямо не относит к ведению федеральных властей, находятся в ведении штатов и граждан государства.

Прокурор прямо указывает на то, что президент США с большим пренебрежением относится к закону, пытаясь принудить руководство городов отказаться от использования законов и политики «городов-убежищ».

Именно политика таких поселений, по мнению Эррера, может стимулировать нелегальных мигрантов информировать об известных им преступлениях, при этом они не будут опасаться высылки, что позволит сделать город более безопасным для граждан.

Известно, что ранее администрация Белого дома назвала реализацию запрета на въезд мигрантов большим успехом, пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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