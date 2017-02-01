08:09 01 февраля 2017 2

Рис может стать деликатесом для россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский рынок в текущем сезоне может столкнуться с серьезным дефицитом риса. Такая ситуация может возникнуть из-за плохих погодных условий и низких цен на внутреннем рынке.

Всего в России в прошлом году собрали 1,07 млн тонн риса, это соответствует показателю, достигнутому годом ранее. При этом из-за дождей в Краснодарском крае фактически выход крупы из риса-сырца был не более 40 — 55%, а на год раньше достигал 65%, пишет РБК со ссылкой на «Коммерсант». Также сложную ситуацию может спровоцировать тот факт, что риса-сырца в хранилищах на 10 января осталось меньше, чем годом ранее.

Еще одной возможной причиной дефицита риса могут стать низкие закупочные цены на внутреннем рынке. В 2016 году они были на уровне 30 тысяч рублей за тонну, сейчас опустились до 25-26 тысяч.

При этом производители не намерены расширять посевы из-за роста валютных издержек на технику и удобрения. Издание приводит слова эксперта, который говорит о рентабельности производства риса при его стоимости от 34 тысяч рублей за тонну.

Ретейлеры пока не высказывают опасения по поводу вероятного дефицита риса, хотя и говорят, что в конце 2016 года у отечественных производителей был ряд проблем с поставками не системного характера.

Как сообщает «Газета. Ru», темпы роста цен в России на продукты в 3,5 раза превысили европейские в 2016 году.