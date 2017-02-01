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01 февраля 2017
31 января 2017
08:14  01 февраля 2017 3

Кудрин объявил о «мягком» ослаблении рубля

Открытая лекция Алексея Кудрина в УрФУ. Екатеринбург, кудрин алексей, лекция
Кудрин дал прогноз по рублюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший глава российского Минфина Алексей Кудрин заявил, что приобретение Министерством финансов РФ валюты на рынке может привести к «мягкому» ослаблению рубля и его последующей стабилизации. Курс национальной валюты может снизиться до 63-64 рублей за американский доллар, пишет Russian.rt.com.

Это, по словам Кудрина, только один из нескольких факторов. На ситуацию они будут оказывать влияние все вместе.

Ранее в средствах массовой информации появились данные, что в профильном министерстве считают сегодняшний курс рубля завышенным и предлагают его девальвировать на 10%, передает «Газета.ру».

Лев Истомин
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