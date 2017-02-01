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01 февраля 2017
Главные новости 
10:02  01 февраля 2017 12

16 лет Бориса Ельцина у власти и около. С мамой, Аллой Пугачевой и королевой Англии. Фотогалерея

Посещаемость Пассажа и Ельцин центра, ельцин центр
1 февраля Борису Ельцину могло бы исполниться 86 летФото: Алексей Колчин © URA.RU

Со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина прошло 86 лет. Борис Николаевич вошел в историю, как один из самых народных политиков. Все помнят, как президент играл на ложках, ездил в общественном транспорте, а также, на заре своей карьеры сам ходил за продуктами в магазин. Также он прославился своими меткими высказываниями о России, политике, водке и бане.

Мы решили вспомнить, каким был Ельцин с семьей, коллегами, друзьями и россиянами. Как прошли годы Бориса Ельцина у власти— восемь лет в Кремле и еще восемь после отставки — в нашей фотогалерее.

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Борис Ельцин на митинге в Лужниках. 1990-е гг. Фото: Александр Потапов / «Коммерсант»

Екатерина Холкина
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