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Главные новости Тюменской области
08:42  01 февраля 2017 1

Эксперты подсказали, где под Тюменью купить недорогую землю

Сжигание деревьев село Введенское Курганская область, пни, земли сельхозназначения
Самая дорогая земля обнаружилась к югу от ТюмениФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотка земли в Тюмени стоит в два раза дороже, чем квадратный метр в новой квартире. К такому выводу пришли эксперты рынка недвижимости, которые проанализировали сотни предложений о продаже земли в городе и окрестностях. Самые дешевые участки, как выяснилось, сформированы в направлении Велижанского тракта, а самые дорогие — по Червишевскому.

Анализ цен на земельные участки провели эксперты портала N1.ru. Как выяснилось, в черте города Тюмени в среднем сотка земли стоит 105 тысяч рублей. Средняя площадь участка составляет 13 соток, и обходится он примерно в 1 340 тысяч рублей. При этом квадратный метр в новостройке стоит около 53 тысяч рублей — в два раза дешевле, чем сотка земли.

В пригороде цены падают. Так, стоимость сотки там в среднем составляет 70 тыс. 200 рублей, сами участки, как правило, больше — средняя площадь составляет 14 соток, и стоит такой участок на 20% дешевле, чем в городе — 1 млн 60 тыс. рублей. Самым дорогим направлением оказались южное (Червишевский тракт) и северо-западное (Ирбитский тракт), там сотка стоит 83, 4 тыс. и 81,3 тыс. рублей. Самая дешевая земля — на Велижанском тракте: 41, 3 тыс. рублей за сотку или 760 тыс. — за весь участок.

Сотка земли по Тобольскому тракту в среднем обходится в 53, 9 тыс. рублей, по Ялуторовскому — в 62, 2 тыс. рублей, по Московскому тракту — 70, 5 тыс. рублей. Аналитики прогнозируют, что весной традиционно цена на землю подрастет — эксперты N1.ru предполагают, что рост может составить до 30%.

Надежда Карташова
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