Поветкина наградили за скандальный бой в Екатеринбурге

08:40 01 февраля 2017 0

Поветкин награжден за скандальный поединок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский боксер Александр Поветкин получил премию «Звезда бокса», одержав победу в номинации «Нокаут года». Именитого российского бойца наградили 31 января в Москве, сообщает ТАСС.

Премию Поветкин получил за самый скандальный боксерский поединок 2016 года, который был проведен 17 декабря в Екатеринбурге. Напомним, тогда российский боксер нокаутировал француза Жоанна Дюопа. В тот день с Поветкиным на ринг должен был выйти канадец Бермейн Стиверн, однако он отказался от поединка после того, как в допинг-пробе российского боксера нашли запрещенное вещество остарин.

Сегодня, 1 февраля, допинг-проба Александра Поветкина будет вскрыта в Лос-Анджелесе, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце декабря организаторы отмененного поединка между Поветкиным и Стиверном, заявили, что не намерены подавать иски к командам боксеров, так как понесли не слишком большие убытки. Зрители сдали в кассы не больше сотни билетов. Также организаторы отметили, что Поветкин был «чистым», пишет «Газета.ру».