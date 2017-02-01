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01 февраля 2017
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08:40  01 февраля 2017 0

Поветкина наградили за скандальный бой в Екатеринбурге

Взвешивание Александра Поветкина и Бермейна Стиверна. Екатеринбург, поветкин александр
Поветкин награжден за скандальный поединокФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отмена боя Поветкина-Стиверна в Екатеринбурге
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Российский боксер Александр Поветкин получил премию «Звезда бокса», одержав победу в номинации «Нокаут года». Именитого российского бойца наградили 31 января в Москве, сообщает ТАСС.

Премию Поветкин получил за самый скандальный боксерский поединок 2016 года, который был проведен 17 декабря в Екатеринбурге. Напомним, тогда российский боксер нокаутировал француза Жоанна Дюопа. В тот день с Поветкиным на ринг должен был выйти канадец Бермейн Стиверн, однако он отказался от поединка после того, как в допинг-пробе российского боксера нашли запрещенное вещество остарин.

Сегодня, 1 февраля, допинг-проба Александра Поветкина будет вскрыта в Лос-Анджелесе, пишет «Федеральное агентство новостей».

В конце декабря организаторы отмененного поединка между Поветкиным и Стиверном, заявили, что не намерены подавать иски к командам боксеров, так как понесли не слишком большие убытки. Зрители сдали в кассы не больше сотни билетов. Также организаторы отметили, что Поветкин был «чистым», пишет «Газета.ру».

Лев Истомин
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