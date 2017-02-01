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01 февраля 2017
31 января 2017
08:53  01 февраля 2017 0

Володин перечислит миллионы рублей фонду Доктора Лизы

Шеин Олег 2012 год Астрахань, Доктор Лиза, глинка елизавета
Дело Доктора Лизы не останется без финансовой поддержкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин продолжит оказывать финансовую помощь фонду Доктора Лизы «Справедливая помощь». Размер помощи останется на уровне прошлых лет: Володин намерен перечислить фонду 5 млн рублей.

Сейчас решается вопрос о создании попечительского совета благотворительной организации Елизаветы Глинки. В состав могут войти люди, хорошо знакомые с погибшей в авиакатастрофе Доктором Лизой и помогавшие ей в работе. Среди возможных претендентов называются сенатор Владимир Лукин, руководитель Центризбиркома Эмма Памфилова и правозащитница Людмила Алексеева, пишет «Утро.ру».

По информации «Газеты.Ru», в Москве в честь погибшего в авиакатастрофе врача будет назван социальный центр для бездомных.

Лев Истомин
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