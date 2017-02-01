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01 февраля 2017
31 января 2017
09:20  01 февраля 2017 0

Кандидат в канцлеры ФРГ потребовал, чтобы Трамп не снимал санкции с России

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Соперник Меркель раскритиковал президента СШАФото: Moritz Hager/Flickr

Претендент на пост канцлера ФРГ Мартин Шульц выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа из-за его «неамериканской» политики. Немецкий политик предостерег американского лидера от снятии санкций с России.

По словам кандидата на пост канцлера ФРГ, Трамп «сел за руль машины по уничтожению набора ценностей, среди которых — защита просвещения, демократии и свободы». Политик утверждает, что это политика, не свойственная Германии и Европе.

Касаясь конфликта на Украине, Мартин Шульц сказал, что антироссийские санкции можно снять только в том случае, если будут полностью исполнены «минские договоренности», так как Россия должна уважать и защищать международное право, пишет РБК.

Шульц был выдвинут на минувшей неделе кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии и будет бороться за высокий пост в сентябре 2017 года вместе с Ангелой Меркель.

Официальные власти Германии выразили серьезную обеспокоенность обострением ситуации в Донбассе и понимание того, что вина за эти события лежит на украинской стороне, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Как ранее сообщала «Газета.Ru», с высокой долей вероятности, если Америка снимет санкции с России, ее примеру последует и страны ЕС.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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