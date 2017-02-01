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01 февраля 2017
31 января 2017
09:28  01 февраля 2017 0

Минобороны РФ запускает сайт для арабского мира

Новая версия сайта начала работу 1 февраляФото: скриншот с сайта Минобороны

Российское министерство обороны запускает версию своего сайта для интернет-пользователей 20 стран арабского мира на их родном языке. Ресурс начал работать с 1 февраля 2017 года.

На арабском языке планируется публиковать информационную повестку из Сирии, а также гуманитарные бюллетени Центра по примирению сторон.

Также здесь будут появляться новости о значимых событиях в вооруженных силах РФ, которые поместят в специальном разделе, сообщает «Газета.ру».

Отметим, что новый раздел станет четвертым на портале Минобороны РФ. До этого сводку публиковали на английском, французском и испанском языках. В этом же году появится страничка ресурса на китайском языке, пишет «Федеральное агентство новостей».

Лев Истомин
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