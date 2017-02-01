{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
09:42  01 февраля 2017 0

В Екатеринбурге в модернизацию вокзала вложат 157 млн

Олимпийский огонь. Екатеринбург., железнодорожный вокзал, ждвокзал
Вокзал в очередной раз преобразитсяФото: Александр Мамаев © URA.RU

«РЖД» вложит 157 млн рублей в модернизацию железнодорожного вокзала к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в городе в 2018 году. Информация о конкурсе на выполнение работ опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчик в рамках указанной суммы займется модернизацией системы отопления, оборудует пассажирские лифты, разберет кафе и благоустроит привокзальную территорию.

Также перед зданием вокзала появятся три досмотровых павильона — два по сторонам от привокзальной площади и один — рядом с метро.

Рядом со зданием часть территории уже несколько недель огорожена забором, здесь меняют асфальтовое покрытие, уже снесены два кафе.

Все работы должны завершиться до конца 2017 года.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров