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01 февраля 2017
31 января 2017
09:44  01 февраля 2017 2

«Трясет аж — намахнула успокоительного». Родители в Екатеринбурге обсуждают ночную запись в первый класс

Подача документов на приём в первый класс в екатеринбургских гимназиях. Екатеринбург
Главный вопрос: попал ли ребенок в число первоклассников?Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На родительских форумах екатеринбургские мамы оживленно обсуждают прошедшую ночь: удалось ли записаться через интернет, ходили ли они утром в школу, кто сколько спал?

«Пару часов сна — и все, ни в одном глазу, — пишет пользовательница viento на форуме сайта u-mama. — И теперь нервное ожидание…» «Тоже спала 3 часа всего», — отвечает ей другая мама.

«Я четыре, потому что проспала все нафиг))), — досадует на себя kotikc. — И что-то состояние вообще никакое, трясет аж, намахнула успокоительного».

Самый главный вопрос для всех — попал ли ребенок в число набираемых первоклассников. В начале ночи в живых очередях возле школ было не очень много народу (где-то по 10-15 человек, где-то родители дежурили в машинах, записывая вновь подошедших). Однако посреди ночи число желающих подать «бумажные» документы заметно увеличилось, так как сайт gosuslugi.ru завис в первые же минуты начала записи.

Зачастую родители разделялись: одни (например, папы) отправлялись к школе записываться в живую очередь и дежурить, другие (мамы) пытались добиться ответа от зависшего сайта госуслуг. Радостные сообщения о том, что записаться удалось, стали появляться на форумах лишь после часа ночи. Кому-то это удалось лишь в три-четыре часа.

Ближе к восьми утра родители будущих первоклассников дружно отправились в школы подавать «бумажные» документы. «Только что сдала документы (в 6 часов очередь заняли), — рассказывает пользовательница сайта u-mama Лена Геннадьевна. — Школа 39, заявление ушло в 1:45, человеку, у которого заявление ушло в 1:3, сказали, что он 120-й. Сейчас — только ждать приказ о зачислении. Нервно все, думаю — не попали ((((».

«URA.RU» вело ночью ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ из екатеринбургских школ.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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