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Главные новости Тюменской области
10:12  01 февраля 2017 1

Доярки и комбайнеры будут участвовать в своем World Skills

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, коровы, ферма
в Тюменском сельском хозяйстве работает более 19 тыс. человекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конкурс рабочих специальностей хотят перенести в деревню. Воплотить в жизнь такую идею предложили депутаты Тюменской областной Думы.

Депутаты предложили учесть аграрную специфику региона и провести кустовые конкурсы World Skills.

«Следует учесть специальности и провести конкурсы World Skills в Тобольске, Ишиме и Заводоуковске. Такая перспектива есть. Может, уже в 2018 году проведем нечто подобное. На мой взгляд, это подогреет интерес молодежи к сельскому хозяйству», — пояснил Виктор Рейн, депутат Тюменской облдумы.

Если реализация идеи окажется успешной, тюменцы планируют предложить ее Российской федерации World Skills для реализации на постоянной основе.

В прошлом году Тюменский этап соревнований проводился по 19 компетенциям, в этом году их станет на 14 больше. В перечне профессий на региональном уровне впервые поборются трактористы, машинисты и ветеринары.

В сельском хозяйстве Тюменского региона занято свыше 19 тыс человек.

World Skills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства как в каждой отдельной стране, так и во всем мире.

Владимир Балтунов
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