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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:20  01 февраля 2017 0

Свердловские депутаты предложили снизить «муниципальный фильтр» в полтора раза. Законопроект подписали две партии

Выборы-2015. Тюмень, выборы, голосование
Парламентарии упрощают процедуру регистрации кандидатов в губернаторыФото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ и «Справедливой России» внесли на рассмотрение коллег проект поправок к закону о проведении губернаторских выборов.

Как сообщил «URA.RU» подписавший документ парламентарий Вячеслав Вегнер, он предусматривает снижение так называемого «муниципального фильтра». Согласно действующей редакции закона кандидат в губернаторы должен собрать в свою поддержку подписи 7,9% свердловских мэров и муниципальных депутатов (126 подписей). За счет поправок предлагается снизить этот показатель до 5% (порядка 90 подписей).

Однако на расстановку сил в предстоящей кампании документ существенно не повлияет. Как действующий, так и новый уровень «муниципального барьера» в состоянии самостоятельно преодолеть лишь кандидаты от «Единой России» и КПРФ. Остальным партиям придется договариваться с представителями других политических сил.

Константин Джултаев
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