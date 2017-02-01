В России паспорта и водительские права начали выдавать по новым правилам

10:10 01 февраля 2017 3

Паспорт теперь можно получить в МФЦ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 февраля водительские удостоверения, а также общегражданские и заграничные паспорта начали выдавать во всех многофункциональных центрах на территории России.

За выдачу вместе с МФЦ теперь будет отвечать вместе с МВД. Многофункциональные центры будут проводить консультации, прием и выдачу документов. В свою очередь, сотрудники МВД будут принимать решения о выдаче или отказе в выдаче водительских прав и паспортов. Также документы будут печататься именно в министерстве внутренних дел, а потом — передаваться в МФЦ, пишет «Газета.ру».

Важно, что правительство также сохранило возможность для граждан получать эти документы в ГИБДД и МВД.