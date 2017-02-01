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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
10:55  01 февраля 2017 3

Тефтелева просят уволить директоров челябинских МУП

Дубровский на Челябавтотрансе. Автобусы. Челябинск., тефтелев евгений, дубровский борис, маховский эдуард
Тефтелева (слева) просят уволить директоров автотранспортных МУПФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский депутат Константин Нациевский обратился к председателю комиссии по экономике, муниципальному имуществу и городской инфраструктуре гордумы Александру Вышегородцеву с предложением инициировать отставку руководителей всех трех муниципальных автотранспортных компаний. Директоры МУП уверенно ведут предприятия к банкротству и развалу общественного транспорта, объяснил «URA.RU» местный парламентарий.

«На профильных комиссиях и рабочих группах рассматривался вопрос о работе общественного транспорта. Финансовые показатели ухудшаются. Все три предприятия терпят убытки и уверенно идут к банкротству. Такая ситуация недопустима. К ней привели нынешние руководители муниципальных предприятий. Логичным решением должна стать их отставка», — прокомментировал свое обращение Нациевский.

Челябинскими транспортными МУП руководят Эдуард Маховский («Челябавтотранс»), Александр Портье («ЧелябГЭТ») и Василий Муленков («Служба организации движения»). Все они были назначены еще при прежней администрации Челябинска.

Депутаты уже год обсуждают кризис общественного транспорта в Челябинске и пути выхода из ситуации. Ответственные чиновники каждый раз обещают исправиться. Это закончилось отставкой начальника управления транспорта Челябинска Олега Козлова. Общественный транспорт областного центра при нем оказался в глубоком кризисе, а декларированные чиновником меры по его спасению не дали эффекта. Более того, они регулярно приводили к утрате муниципальными перевозчиками позиций в борьбе за пассажиров с конкурентами-частниками. Несколько раз депутаты гордумы требовали отставки Козлова, и в конце концов терпение администрации Челябинска лопнуло.

Козлов перешел на работу замминистра транспорта Чувашии, но через два месяца был отправлен в отставку. За это время он успел перевезти семью в Чебоксары. Между тем новым руководителем управления автотранспорта Челябинска назначен Роман Болотов.

Сергей Леонов
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