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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
11:08  01 февраля 2017 1

Виновный в аварии в ХМАО, при которой погибли дети, окажется на свободе

Суд по выбору меры пресечения Тарасовой. Ханты-Мансийск , ханты-мансийск, суд, тарасова ирина
Экс-директор "Сибиряка" Ирина Тарасова окажется на свободе через несколько днейФото: Эльдар Булатов © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Экс-директору спортшколы «Сибиряк» Ирине Тарасовой не будут продлевать меру пресечения. В Ленинский районный суд Екатеринбурга не поступало заявление от Следственного комитета. Об этом «URA.RU» рассказали в суде.

Ирина Тарасова находится под домашним арестом до 4 февраля. Представители стороны обвинения посчитали, что бывший руководитель спортшколы «Сибиряк» может влиять на расследование через своих знакомых. По этой причине Тарасовой по решению суда было запрещено пользоваться интернетом и телефоном.

Расследованием уголовного дела занимается четвертое следственное управление ГСУ СК РФ с дислокацией в Екатеринбурге. Ранее водителей автобуса и грузовика, а также представителя предпринимателя, которому принадлежал автобус, этапировали в столицу Урала, где им продлили заключение под стражей до 3 апреля. Что же касается Ирины Тарасовой, то в суд пока не поступило ходатайство от следователей о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста.

4 декабря под Ханты-Мансийском автобус с юными воспитанниками спортивной школы «Сибиряк» попал в ДТП с грузовиками. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Поездка не была согласована с ГИБДД. Возбуждено уголовное дело. Ирина Тарасова, уволенная после трагедии с поста директора спортшколы, ранее заявила, что не считает себя виновной.

Антон Степыгин
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