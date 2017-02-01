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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
10:37  01 февраля 2017 1

На Ямале работает «ликвидатор» уральского главка МЧС

Генерал Диденко уже побывал в Челябинске и сегодня работает в СалехардеПресс-служба губернатора Челябинской области

В среду, 1 февраля, на Ямал прибыл начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. У него запланирована встреча с губернатором округа Дмитрием Кобылкиным. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Ожидается, что основной темой станет реформа МЧС. Напомним, с марта 2017 года Уральский центр МЧС России перестанет существовать. Главное управление МЧС по Ямалу перейдет в подчинение Сибирскому центру, с дислокацией в Красноярске.

Как рассказали в управлении МЧС Ямала, у генерала запланирована встреча с личным составом ведомства, также он посетит ЕДДС в Салехарде, где его будет встречать глава администрации столицы Ямала Иван Кононенко.

Юлия Фролова
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