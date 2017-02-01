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01 февраля 2017
31 января 2017
10:43  01 февраля 2017 5

Свердловский суд решит судьбу полицейского, осужденного на 7 лет «за удар по печени»

Интервью с Александром Зубовичем. Архив. Екатеринбург, зубович александр
Рассмотрение апелляции состоится со второй попыткиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Апелляционная инстанция Свердловского областного суда 1 февраля рассмотрит жалобу адвокатов на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, приговорившего бывшего полицейского, сотрудника областного уголовного розыска Александр Зубовича, к семи годам лишения свободы за удар, нанесенный бизнесмену во время антинаркотического рейда в баре «Пушкин» в октябре 2013. Об этом «URA.RU» сообщили адвокаты осужденного, а также в облсуде. Ведет процесс судья Мальцева.

Напомним, год назад бывшего оперативника областного угрозыска Александра Зубовича признали виновным в причинении тяжкого вред здоровью человека: судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Владимир Порозов отправил бывшего полицейского в колонию общего режима на семь лет. Апелляционная инстанция поддержала это решение. Однако в марте 2016 кассационная инстанция Свердловского областного суда освободила оперативника из-под стражи: президиум облсуда указал на ряд грубейших ошибок во время судебного следствия и направил дело на пересмотр.

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В ноябре 2016-го Верх-Исетский суд вновь приговорил Зубовича к тому же наказанию. Защита Зубовича заявляет о его безусловной невиновности: обвинение строится исключительно на словах потерпевшего и его подруги, которые изначально давали другие показания. Кроме того, в пользу невиновности Зубовича свидетельствует целый ряд объективных факторов: видеозапись, показания врачей, рапорты бойцов спецназа ФСКН (по первоначальным показаниям потерпевшего и его подруги, его бил сотрудник в маске). Защитники Зубовича в поисках справедливости намерены дойти до Верховного суда и Европейского суда по правам человека.

Рассмотрение апелляции должно было состояться еще 11 января, однако было перенесено. Ожидается, что именно сегодня областной суд примет судьбоносное решение.

Андрей Гусельников
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