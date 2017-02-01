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01 февраля 2017
10:51  01 февраля 2017 0

Трамп объявил бойкот CNN

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
Белый дом не считает CNN своим "союзником"Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

В Белом доме в Вашингтоне решили больше не посылать своих представителей на программы телеканала CNN, лишив крупнейшее американское СМИ голоса администрации президента США.

Как сообщает агентство «Народные новости», руководство Белого дома считает, что сотрудников стоит направлять туда, где, по его мнению, имеет смысл продвигать официальную повестку. CNN в этот список не входит. При этом сотрудники президентской администрации продолжают отвечать на вопросы представителей телеканала.

Как пишет «Газета.ру», недавно президент США Дональд Трамп назвал CNN телеканалом, выпускающим «фейковые новости».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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