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01 февраля 2017
Главные новости 
11:34  01 февраля 2017 0

Пермские энергетики проиграли Вексельбергу почти 300 миллионов

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Энергетики продолжают судиться за сотни миллионовФото: Владимир Жабриков

Обанкротившаяся пермская компания «Пермгазэнергосервис» («ПГЭС») не сумела взыскать со структур группы «Ренова» свои многомиллионные убытки. Как стало известно «URA.RU», энергетиков ждут разбирательства в Верховном суде РФ.

Компания «Пермгазэнергосервис» («ПГЭС») попыталась взыскать с производителя теплоэнергии — «Т Плюс» (входит в группу «Ренова» миллиардера Виктора Вексельберга) — боле 280 млн рублей. Именно в такую сумму фирма оценила свои убытки и упущенную выгоду от незаконных действий «Т Плюс» и его дочернего предприятия — «Пермской сетевой компании». Кассационная жалоба была рассмотрена Арбитражным судом Уральского округа в Екатеринбурге в понедельник, 30 января. Решение нижестоящих инстанций оставлено без изменения — в исковых требованиях «ПГЭС» отказали в полном объеме.

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«ПГЭС» производил порядка 10-12% тепловой энергии для нужд Перми. Однако в 2013 году «Т Плюс» незаконно переключил потребителей на свою станцию. Таким образом «ПГЭС» потерял основную котельную. Летом 2014 года компанию признали банкротом, на сегодняшний день сумма долгов «ПГЭС» перед кредиторами (включая налоговую службу, «Газпром» и других поставщиков ресурсов) составляет более 1 млрд рублей.

Ранее суд признал, что «Т Плюс» незаконно переключил потребителей с котельной «ПГЭСа», однако не согласился с утверждением, что предприятие понесло убытки в результате именно противоправных действий энергетиков. Представители обанкротившейся компании сообщили «URA.RU», что готовы оспаривать решение в Верховном суде РФ.

Одним из собственников «ПГЭСа» являлся Алексей Луканин — лидер фракции «Справедливой России» в прошлом созыве Заксобрания Пермского края. Последний был среди основных оппонентов команды действующего губернатора Виктора Басаргина. Начало банкротства «ПГЭС» совпало с пиком активности оппозиции в региональном парламенте.

Виктор Дорофеев
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