В России откажутся от открепительных удостоверений на выборах

11:19 01 февраля 2017 0

Голосовать в 2018 году станет проще Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Центризбиркоме России обсуждается возможность отмены открепительных удостоверений на ближайших выборах президента, которые пройдут в 2018 году.

Теперь, чтобы проголосовать на выборах не по месту регистрации, придется обратиться в любую избирательную комиссию не позднее чем за 24 часа до открытия участков для голосования.

Специалисты внесут гражданина в список избирателей того участка, где ему будет удобнее проголосовать, и исключат из перечня с предыдущего места голосования. С такой инициативой выступила экспертно-консультационная группа при председателе ЦИК. Предложение сейчас обсуждается в самом ЦИК.

Таким образом, в открепительных удостоверениях исчезнет необходимость. и их отменят.

Чтобы реализовать предложенную идею, руководитель группы Андрей Бузин выступил с предложением о создании сети для прямой связи избирательных комиссий друг с другом, пишет Russian.rt.com.