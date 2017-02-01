11:27 01 февраля 2017 0

Наталья Фиголь рассказала, что работает с петициями граждан как с одной из форм обращений к власти Фото: Максим Егоров © URA.RU

Власти Ямала будут следить за сбором подписей под петициями в сети Интернет. Об этом рассказала Наталья Фиголь, заместитель губернатора, выступая с докладом о работе с обращениями граждан на заседании правительства в среду, 1 февраля.

Она отметила, что только на портале change.org за 2016 год ямальцами было размещено 22 петиции, которые в общей сложности собрали около 9000 голосов. Больше всего откликов, по сведениям замгубернатора, собрало обращение о задымлении в Новом Уренгое. Петицию подписали около 2,5 тыс. человек (напомним, горели городская свалка и тундра вокруг города, людям приходилось надевать маски, чтобы дышать). Около полутора тысяч человек подписали петицию о создании приюта для бездомных животных в Салехарде. Резонансным стало и ходатайство о сокращении поголовья оленей (автором стал Ейко Сэрортетто, причастный к созданию сообщества «Голос тундры»). И предложение отправить в отставку главу Надымского района Леонида Дяченко, которое считается демонстрацией внутриэлитного конфликта в муниципалитете.

«Конечно, эти петиции не имеют юридической силы, но принимать их во внимание и использовать эту форму считаю необходимым», — обратилась к членам правительства замгубернатора Наталия Фиголь.

Ранее политолог Евгений Забродин комментировал «URA.RU» «моду на петиции»: «Это не хорошо и не плохо, это тренд — электронная демократия. Это действенно, если есть серьезные проблемы», — сказал он. Эксперт заметил, что такие обращения могут отразиться на рейтинге политиков, однако на этом все может и закончиться.