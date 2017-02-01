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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
11:39  01 февраля 2017 0

В Челябинске врачи попали в серьезное ДТП. ФОТО

Скорая помощь. Реанимация. Челябинск., скорая помощь, реанимация, искусственное дыхание
Медицинская помощь понадобилась самим докторамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Очередное серьезное ДТП с участием скорой помощи произошло в Челябинске. Утром 1 февраля в Тракторозаводском районе города машина медиков столкнулась с легковушкой Chevrolet и джипом Toyota Land Cruiser, сообщили «URA.RU» в ГИБДД.

Авария произошла примерно в 7:15 утра на перекрестке улиц Салютной и Комарова. Водитель «скорой» получил травмы, с которыми его пришлось доставить в больницу. Находившегося в салоне пенсионера, которого везли на госпитализацию, отправили туда на другой машине — на его состоянии авария не сказалась. Обстоятельства происшествия и степень виновности его участников сейчас устанавливаются.

В октябре 2016 года Челябинск благодаря другому резонансному ДТП со скорой помощью попал в повестку федеральных СМИ. Как сообщает «Газета.Ru», пьяный Александр Филин, гнавший свою «Хонду» на скорости около 200 км/час, врезался в автомобиль медиков, доставлявший в больницу женщину с годовалым ребенком. От удара медицинский микроавтобус буквально развалился на куски. Погибли фельдшер Владислав Исламов, водитель Сергей Федерягин и их маленький пациент. Его мать и фельдшер Елизавета Гроза получили тяжелые травмы.

У местных жителей этот перекресток считается аварийным
Фото: Дарья Филичикина, facebook

Госпитализировать пришлось и 26-летнего виновника ДТП, который сейчас ожидает суда.

Алексей Шумов
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