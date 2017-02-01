12:21 01 февраля 2017 0

По версии следователей, борьба с "оборотнями в погонах" идет строго в соответствии с нормами УПК РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В СУ СК РФ по ХМАО-Югре опровергли доводы защиты полицейских из Пыть-Яха, которые находятся под следствием по подозрению в пытках задержанных. Как заявил «URA.RU» старший помощник руководителя окружного ведомства по взаимодействию со СМИ Алина Никифорова, расследование ведется в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса РФ. В частности, при изъятии системного блока с видеозаписью из дежурной части городского ОМВД ввиду отсутствия понятых применялись «технические средства фиксации хода и результатов следственных действий».

«Доводы стороны защиты о нарушениях требований УПК РФ, якобы допущенных следователем при изъятии системного блока, не соответствуют действительности. Так, адвокаты утверждают, что в нарушение УПК РФ при изъятии системного блока не присутствовали понятые, вместе с тем, согласно ст. 170 УПК РФ, при производстве осмотра места происшествия понятые принимают участие в указанном следственном действии по усмотрению следователя. Если же понятые не участвуют, следует применить технические средства фиксации хода и результатов следственных действий. В соответствии с указанной нормой при изъятии системного блока технические средства следователем были применены», — комментирует Никифорова для агентства.

По версии представителя правоохранительного ведомства, доводы адвоката о том, что протокол осмотра места происшествия следователем не составлялся, также не соответствуют действительности — документ был составлен в соответствии со всеми необходимыми требованиями. В удовлетворении ходатайства о признании собранных доказательств незаконными, направленного стороной защиты в адрес старшего следователя Дмитрий Шадрина, отказано.

По официальной версии следствия, в конце декабря 2016 года сотрудники ОМВД по Пыть-Яху незаконно применили в отношении одного из задержанных физическую силу и наручники. Другой мужчина также был закован и помещен в камеру, после чего его отпустили домой, не составив никакой служебной документации. 9 января на видеохостинге YouTube была опубликована видеозапись под названием «Пыть-Ях», на которой запечатлено произошедшее.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». В рамках дела были задержаны и. о. начальника отдела уголовного розыска городской полиции Андрей Ходак, и. о. начальника дежурной части ОМВД Пыть-Яха Роман Московских, а также помощник оперативного дежурного Александр Федоткин. Сначала они по решению суда находились в СИЗО, затем мера пресечения была изменена на домашний арест.

Как утверждают адвокаты подозреваемых, системный блок компьютера с видео был изъят с нарушением требований УПК РФ. Не был оформлен протокол следственного действия, в операции не участвовали понятые, эксперты в области электронно-компьютерных технологий. Однако, как считают представители защиты, на основании незаконной улики был сделан вывод, что в действиях сотрудников полиции содержатся признаки умышленного должностного преступления. Что касается самой видеозаписи, то она, по мнению защиты, была сознательно опубликована следователями в Интернете, а после растиражирована в средствах массовой информации.

По неофициальным данным, эпизод, произошедший в Пыть-Яхе, имеет политическую подоплеку. Согласно этой версии, мишенью организованной против полицейских кампании стал начальник местного ОМВД Эдуард Байдаков, чья деятельность не устраивала коллег из других силовых ведомств. 27 января начальник УМВД по ХМАО-Югре Василий Романица в связи со скандалом освободил Байдакова от занимаемой должности.