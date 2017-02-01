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01 февраля 2017
11:50  01 февраля 2017 0

За сутки в Черном море нашли 78 обломков Ту-154 и фрагменты тел

клипарт, море, прибой
Водолазы ежедневно работают в Черном мореФото: Анастасия Гусарова © URA.RU

За прошедшие сутки в результате погружений водолазы нашли 7 фрагментов тел и 78 обломков упавшего в декабре 2016 года Ту-154 Минобороны РФ.

Для ускорения расследования крушения борта привлекли ряд научно-исследовательских институтов, пишет «Газета.ру».

Министр МЧС Владимир Пучков сказал, что спасатели будут работать в Черном море столько, сколько потребуется.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», Минобороны принесло извинения родным жертв крушения. Напомним, в авиакатастрофе погибли участники военного ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военные, Доктор Лиза и члены экипажа.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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