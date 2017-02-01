12:23 01 февраля 2017 0

У легендарных изданий заканчиваются деньги на "печатное" существование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургские газеты-юбиляры — «Уральский рабочий» (в этом году отметит 110 лет) и «Вечерний Екатеринбург» (60 лет) — в ближайшее время полностью откажутся от печатной версии. Вероятность этого «URA.RU» отметили источники в администрации Екатеринбурга.

«[Гендиректор холдинга „Уральский рабочий“, выпускающего обе газеты, Евгений] Тулисов спросил о перспективах дальнейшего финансирования газет, участия мэрии в их судьбе, на что ему был дан ясный ответ: переходите полностью в онлайн и там зарабатывайте. Как они там выживут, никого не интересует, хотя вся жизнь их основывалась на [платной] подписке», — поясняет собеседник агентства.

В начале декабря 2016 года газета «Уральский рабочий» вышла в черно-белом варианте, до этого просуществовав четыре года с 2012 года (в полноцвете). К середине декабря газета и вовсе уменьшилась в размерах, перейдя с привычного формата (А2) на уменьшенный (А3). Теперь ко всему прочему издание еще и перестанет выходить по субботам.

Евгений Тулисов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» не стал вдаваться в подробности финансовой деятельности, но привел аргументы в пользу постепенного перехода на онлайн-версию.

«Здесь сразу несколько линий. С одной стороны, экономическая составляющая сильно бьет, целесообразность печати снижается — расходные материалы дорожают, типография „Прайм Принт“ осталась единственной, которая печатает газетный формат в городе. А с другой стороны, ведь и подписная культура падает с изменением возраста аудитории. В итоге, когда эти линии встретятся, будет, вероятно, какой-то исторический результат. Но пока это как сосулька — может упасть сразу, а может повисеть какое-то время», — разъяснил положение дел гендиректор «Уральского рабочего».

Выживут ли газеты исключительно в онлайн-форме, без подписчиков в офлайне, можно предположить на примере другого крупного издания. «В онлайне „Областную газету“ читают примерно 6 тыс. уникальных пользователей в день. В печати — 72 тыс. домохозяйств (средние цифры по численности проживающих в одной квартире в разных опросах наших читателей — от 2,2 до 3). То есть это примерно 150 тыс. уникальных читателей в день. Те же опросы показывают, что аудитория интернета и бумажной версии не пересекается. Выводы можете сделать сами», — рассказал «URA.RU» главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин.

При этом спасать легендарные екатеринбургские издания в администрации города пока не намерены. «Каким образом мы имеем право это делать? Это частные издания», — лаконично прокомментировал «URA.RU» перспективу вмешательства пресс-секретарь мэрии Денис Сухоруков.