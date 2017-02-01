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01 февраля 2017
31 января 2017
12:48  01 февраля 2017 0

«Дом.ru» отказался оплачивать полное лечение пострадавшей от квадрокоптера екатеринбурженки

Наталия Тапиша намерена взыскать с компании деньги за лечение руки через судФото: Наталия Тапиша Facebook

Пострадавшая от квадрокоптера компании «Дом.ru» жительница Екатеринбурга Наталия Тапиша обратилась в полицию с требованием привлечь обидчиков к ответственности. Разрешить конфликт мирным путем не удалось — представители компании отказались компенсировать девушке полную стоимость лечения.

«В представлении компании мирное решение предполагает компенсацию, произвольно вычисленную их специалистами. Названная сумма покрывает лишь половину медицинских расходов, о которых я уведомила компанию на прошлой встрече. На нашу последнюю беседу я взяла распечатку рекомендаций врача и расчёт стоимости лечения и коррекции рубцов, но этот документ даже не рассмотрели, ведь окончательную сумму они уже мне назвали», — пояснила «URA.RU» Тапиша. Назвать стоимость лечения пострадавшая девушка не захотела, лишь отметив, что она меньше ста тысяч рублей.

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По словам собеседницы, теперь она намерена решать вопрос компенсации через суд. Во вторник, 31 января, девушка обратилась в отдел полиции №11 с заявлением, на основании которого ей была назначена судебно-медицинская экспертиза.

В компании «Дом.ru» оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Квадрокоптер порезал пострадавшей руку в кинотеатре во время премьеры фильма Федора Бондарчука «Притяжение».

Сергей Демин
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