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01 февраля 2017
12:03  01 февраля 2017 0

В Берлине поймали трех подозреваемых в терроризме

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм., террорист
В Европе регулярно ловят террористовФото: Jon Olav Eikenes/Flickr

В столице Германии стражи порядка поймали трех предполагаемых участников группировки запрещенной на территории России группировки «Исламское государство».

Задержанные террористы посещали мечеть, в которую ходил и организатор атаки на рождественскую ярмарку в Берлине. Двое задержанных официально проживают на территории города. Мужчины тесно связаны с ИГ в Сирии и Ираке, пишет «Газета.ру».

Напомним, что 19 декабря 2016 года в Берлине грузовик с польскими номерами протаранил толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибли 12 человек, еще 48 получили ранения.

Лев Истомин
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