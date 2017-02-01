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01 февраля 2017
Главные новости 
12:45  01 февраля 2017 0

Подразделение МВД на Урале ликвидируют из-за 100-миллионного дела Тимченко

Начальник УВД по Тюменской области генерал Юрий Алтынов. Тюмень, мвд, герб
После задержания полковника в Петербурге началась реформа МВДФото: Николай Бастриков © URA.RU

Стала известна причина ликвидации отдела «Урал», входящего в структуру Главного управления собственной безопасности МВД. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, реформа ведомства произошла вследствие громкого задержания в Санкт-Петербурге 9 декабря 2016 года начальника 17-го отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД России Юрия Тимченко.

Сразу после задержания высокопоставленного полицейского пресс-секретарь МВД Ирина Волк сделала заявление о том, что в главном управлении собственной безопасности произойдут структурные изменения, будут ликвидированы региональные управления, дислоцирующиеся в округах.

Полковник Тимченко вымогал 100 миллионов рублей у коммерсанта, за что обещал помочь закрыть дело о неуплате налогов на более чем на 1 миллиард рублей. Эта история стала последней каплей, вызвавшей реформу. Как сообщает инсайдер, здесь можно провести аналогию с реформой 2008 года, когда была ликвидирована система УБОП. Одной из причин реформирования управления борцов с оргпреступностью стало большое количество фактов криминализации правоохранителей, сращивания криминала и сотрудников. Схожая ситуация наблюдается и в системе собственной безопасности. О ликвидации УСБ речь не идет, так полиция в полиции объективно необходима. Но серьезная реформа этого ведомства только начинается.

Напомним, накануне 31 января стало известно о том, что ликвидируется отдел «Урал» из структуры УСБ, работавший по всему УрФО, а также в Пермском крае и Оренбуржье. Кроме того, ликвидируются еще пять аналогичных отделов в регионах страны.

Александр Лукманов
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