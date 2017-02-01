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01 февраля 2017
12:29  01 февраля 2017 0

Евросоюз и Евросовет взялись за борьбу с коррупцией в России. Сама она не справляется

Коррупции нет. Рекламные щиты, баннер, реклама, коррупция
Своих сил России не хватаетФото: Лариса Рычкова © URA.RU

Евросоюз и Евросовет совместно взялись за борьбу с коррупцией в России, выделив на это 2,5 млн евро. Совместную программу ЕС и аппарата российского омбудсмена при президенте по защите прав предпринимателей запустили с января 2017 года с целью помочь представителям бизнеса в борьбе с коррупцией на муниципальном уровне, пишет Russian.rt.com.

По словам омбудсмена Бориса Титова, программа включает тренинги, семинары и конференции, куда будут приглашать российских экспертов, отобранных Советом Европы. Предпринимателям расскажут о сценариях коррупционных практик и мерах по противостоянию им.

Программа стоимостью 2,5 млн евро рассчитана на три года, ее спонсируют на добровольной основе страны — члены Совета Европы, а также частные иностранные фонды и компании, часть которых представлена в России.

Лев Истомин
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