На Ямале мужчина убил человека, желая покорить даму сердца

12:31 01 февраля 2017 0

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Надыме мужчина случайно убил обидчика новой знакомой. Расследование дела в отношении него уже закончено — скоро обвиняемому предстоит суд.

«29 мая 2016 года, ночью, компания с алкогольными напитками отмечала день рождения одного из друзей. В группе находилась женщина, на которую решил произвести впечатление 30-летний, спортивного вида мужчина. В ходе дружеской беседы он спросил, не обижает ли кто ее. Женщина пожаловалась, что есть один знакомый, который ее обижает и даже забрал у нее украшения», — рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Приятели решили наказать обидчика. Около 4 часов компания, состоящая из двух мужчин и женщины, приехала к 42-летнему потерпевшему. Обвиняемый сразу стал бить обидчика женщины. Избитый скончался на месте.