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01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
12:31  01 февраля 2017 0

На Ямале мужчина убил человека, желая покорить даму сердца

Первое заседание суда по делу об убийстве соучередителя ресторана «СССР». Екатеринбург, весы, суд
Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшегоФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Надыме мужчина случайно убил обидчика новой знакомой. Расследование дела в отношении него уже закончено — скоро обвиняемому предстоит суд.

«29 мая 2016 года, ночью, компания с алкогольными напитками отмечала день рождения одного из друзей. В группе находилась женщина, на которую решил произвести впечатление 30-летний, спортивного вида мужчина. В ходе дружеской беседы он спросил, не обижает ли кто ее. Женщина пожаловалась, что есть один знакомый, который ее обижает и даже забрал у нее украшения», — рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Приятели решили наказать обидчика. Около 4 часов компания, состоящая из двух мужчин и женщины, приехала к 42-летнему потерпевшему. Обвиняемый сразу стал бить обидчика женщины. Избитый скончался на месте.

Юлия Фролова
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