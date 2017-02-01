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Главные новости Курганской области
12:37  01 февраля 2017 0

Прокуратура через суд требует очистить дороги Кургана от наледи

Город в снегу. Курган., дорога, курган, зима
Надзорные органы недовольны качеством уборки дорог и остановокФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура города Кургана направила в суд три исковых заявления об устранении наледи и очистке от снега более тридцати автомобильных дорог, сообщили «URA.RU» в пресс-службе надзорного ведомства.

В конце январе прокуратура выявила факты ненадлежащей уборки снега и льда на дорогах города. Согласно правилам, формирование снежных валов не допускается на пересечениях дорог и улиц на одном уровне, ближе 5 м от пешеходного перехода и ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта. После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановках, тротуарах и площадках для стоянки. «Должностные лица не выполняют обязанности по расчистке пешеходных переходов, остановочных комплексов от снега, устранению наледи с проезжей части дорог», — отметили в ведомстве.

Руководителю МУП «Специализированное дорожное предприятие», отвечающему за уборку снега на магистралях, прокурор внес представление об устранении нарушений.

Как ранее сообщало «URA.RU», ГИБДД провело совместный рейд с прокуратурой города. Из-за наледи и колейности в Кургане увеличилось количество ДТП. Автовладельцы, которые попали в аварии из-за скользких дорог, намерены подать коллективный иск к администрации Кургана, а наложенные на мэрию штрафы от ГИБДД уже превысили 1,5 млн рублей.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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