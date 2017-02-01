Пермь потратит около миллиона рублей на приезд московского певца

12:55 01 февраля 2017 0

Приезд московского артиста может обойтись в 410 тысяч, а металлические рамки на его концерт - в 412 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Металлические ограждения, с помощью которых в Перми будут обеспечивать безопасность на концерте в честь присоединения Крыма, обойдутся дороже, чем затраты на приглашенную звезду.

Городской праздник в честь присоединения Крыма к России пройдет на Соборной площади в Перми 18 марта. На нем планируется выступление победителя конкурса «Народный артист» Алексея Гомана. Стоимость приезда певца может составить 410 880 рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок. Подрядчику предлагается организовать выступление Алексея Гомана и его коллектива из двух человек, привести их из Москвы и увезти обратно, обеспечить артистам питание, трансфер и бытовой райдер.

Интересно, что металлические ограждения, которые призваны обеспечить безопасность людей во время концерта, обойдутся дороже, чем затраты на приглашение московского певца. Подрядчику предлагают за 412 347 рублей обеспечить и установить рамки металлоискателей на Соборной площади.