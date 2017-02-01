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31 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:08  01 февраля 2017 3

«За госуслуги мы не отвечаем». Сибирцева прокомментировала ночные очереди родителей для записи в первый класс

Пресс-конференция по вопросу распределения первоклассников в школы ТАСС. Екатеринбург, сибирцева екатерина
Екатерина Сибирцева объяснила, как работала ночью система электронной записиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Начальник управления образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева по просьбе «URA.RU» прокомментировала сбой электронной записи в первые классы на портале госуслуг и очереди родителей, возникшие минувшей ночью возле элитных гимназий Екатеринбурга.

«Я и мои коллеги дежурили всю ночь, — рассказала агентству Сибирцева. — Наша ведомственная система „АИС-образование“ работала стабильно. Все поступившие с портала [госуслуг] заявления мы принимали в порядке очередности. Но за скорость обработки информации на ЕПГУ [едином портале государственных услуг] мы не отвечаем. Работу портала должны комментировать технические специалисты „Ростелекома“».

Новость по теме
Екатеринбургские родители штурмуют школы, чтобы записать ребенка в первый класс. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

По словам Сибирцевой, вопросов по записи в первые классы много, но итоги подводить пока рано — требуется некоторое время, чтобы собрать информацию из школ. «Все комментарии дам завтра на брифинге, в 10 часов», — пообещал начальник управления образования Екатеринбурга.

Напомним, минувшей ночью, в 0 часов 00 минут, открылась электронная запись в первые классы на сайте gosuslugi.ru, однако в первые же минуты записи сайт безнадежно завис. Первые радостные сообщения родителей на форумах о том, что им удалось-таки записать ребенка в школу, стали появляться ближе к часу ночи, кто-то смог зарегистрироваться лишь в 2-3 часа, а кому-то и вовсе это не удалось.

Некоторые предпочли стоять в живой очереди: родители дежурили возле школ, отмечаясь в очереди: начиная с шести утра, возле самых престижных школ образовались толпы родителей. К 8 утра в школы отправились и те, кому удалось зарегистрироваться на портале госуслуг — чтобы представить документы на ребенка в «бумажном» виде. «URA.RU» вело ночью ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ из очередей у екатеринбургских школ.

Андрей Гусельников
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