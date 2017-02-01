{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
13:00  01 февраля 2017 0

Свердловским пенсионерам выделили дополнительные 116 рублей на проезд

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, деньги
Пенсии подняли с учетом инфляцииФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Свердловской области проиндексировали пенсии более 960 тысячам пенсионерам. Стоимость индивидуального пенсионного балла поднялась на 4 рубля — с 74,27 до 78,28 рубля.

Также с 1 февраля на 5,4% подняли ежемесячную денежную выплату, которую получают федеральные льготники, в числе которых — инвалиды, ветераны боевых действий и прочие категории. В Свердловской области ЕДВ получают 358 тысяч человек, рапортует пресс-служба регионального Отделения ПФ РФ.

На 5,4% подняли входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг, предоставляемый в натуральной или денежной форме. Теперь его сумма составляет 1048,97 рубля в месяц — почти 808 рублей на лекарства, 125 рублей на отдых в санатории, и 116 рублей на проезд в загородном транспорте.

Кроме этого, с 1 февраля размер пособия на погребение пенсионера составил 5562,25 рубля. Эта сумма выплачивается родственникам.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров