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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:12  01 февраля 2017 0

Часы обратного отсчета до ЧМ-2018 в Екатеринбурге сломались из-за первых лиц города

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, часы чм-2018, отсчет времени до мундиаля 2018, russia-2018, 500 дней
Часы в Историческом сквере Екатеринбурга не действовали из-за технических работФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Установленные в Историческом сквере Екатеринбурга часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу в 2018 году остановились меньше чем через сутки после торжественного запуска. Как пояснили «URA.RU» в компании «САН ИнБев», которая устанавливала часы, перебои в работе были связаны с техническими помехами, которые теперь успешно устранены.

«Во время церемонии запуска часов произошел сбой, вызванный техническими помехами, наблюдавшимися в работе другого оборудования в период нахождения на площадке первых лиц города. После этого мы приняли решение перенастроить часы, и это время электронное табло не работало. Теперь часы ведут отсчет и будут это делать дальше в штатном режиме», — пояснила агентству Евгения Литвинова, менеджер компании по внешним коммуникациям и связям с общественностью.

На церемонии запуска, напомним, часы запустились лишь со второго раза. После торжественных слов представители руководства области и города нажали кнопку в виде футбольного мяча, однако табло так и не загорелось. Тогда организаторы объяснили сбой погодными условиями.

Сергей Демин
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