13:12 01 февраля 2017 0

Часы в Историческом сквере Екатеринбурга не действовали из-за технических работ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Установленные в Историческом сквере Екатеринбурга часы обратного отсчета до чемпионата мира по футболу в 2018 году остановились меньше чем через сутки после торжественного запуска. Как пояснили «URA.RU» в компании «САН ИнБев», которая устанавливала часы, перебои в работе были связаны с техническими помехами, которые теперь успешно устранены.

«Во время церемонии запуска часов произошел сбой, вызванный техническими помехами, наблюдавшимися в работе другого оборудования в период нахождения на площадке первых лиц города. После этого мы приняли решение перенастроить часы, и это время электронное табло не работало. Теперь часы ведут отсчет и будут это делать дальше в штатном режиме», — пояснила агентству Евгения Литвинова, менеджер компании по внешним коммуникациям и связям с общественностью.

На церемонии запуска, напомним, часы запустились лишь со второго раза. После торжественных слов представители руководства области и города нажали кнопку в виде футбольного мяча, однако табло так и не загорелось. Тогда организаторы объяснили сбой погодными условиями.