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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:32  01 февраля 2017 1

На Урале ребенок сломал руку на скользком крыльце школы. На директора завели дело

Снег, пурга в городе Курган, крыльцо, пурга
Мальчик пострадал из-за того, что в школе не чистили крыльцоФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В отношении директора средней школы в деревне Нижняя Иленка в Байкаловском районе Свердловской области возбуждено административное дело, после того как 11-летний мальчик сломал на крыльце руку.

После того как семиклассник после падения на крыльце получил закрытый перелом левой руки, прокуратура провела проверку.

«Выяснилось, что причинами травмирования стали наледь на крыльце школы и отсутствие обработки противогололёдными материалами, — сообщил „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — Несчастный случай стал возможен в связи с ненадлежащим обеспечением условий для охраны здоровья обучающихся».

Директор школы Татьяна Субботина привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в ее отношении возбуждено административное дело по статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»

Александр Лукманов
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