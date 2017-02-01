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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Тюменской области
13:11  01 февраля 2017 0

В Тобольске назначен новый начальник ГИБДД

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, гаи, дпс, полиция, сотрудники гибдд
В ГИБДД Тобольска новый начальникФото: Елена Качалкова Елена Качалкова © URA.RU

Представлен начальник ОГИБДД МО МВД Тобольска. На должность назначен Лукьянов Александр Владимирович. Майор полиции, начал службу в 2001 году участковым уполномоченным в Омутинском районе Тюменской области.

Как сообщил в среду, 1 февраля, на пресс-конференции начальгик УМВД по области Юрий Алтынов, приказ о назначении Лукьянова подписан 30 января.

Лукьянов перешел в Тюмень в 2003 году, где служил инспектором ДПС. Позже занимал должность начальника отдела регистрации транспорта. Женат. Воспитывает троих детей.

Отметим, что назначение Лукьянова совпало с прогнозом «URA.RU».

Владимир Балтунов
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