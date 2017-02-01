Челябинским детям с приемом в школу повезло больше, чем екатеринбургским. ФОТО

13:42 01 февраля 2017 0

Челябинцы даже представить не могут, что происходит у соседей в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области нет ажиотажа при приеме в первый класс. Ситуация в Снежинске, где родители с ночи занимали очередь для записи детей в нужную школу, лишь подчеркивает общее правило, сообщили «URA.RU» в министерстве образования региона.

«С 2014 года на Южном Урале действует порядок, когда все школы независимо от их репутации, элитарности и т. п. обязаны принимать детей по территориальному принципу — исходя из адреса, по которому они зарегистрированы. На оставшиеся свободные места школа имеет право взять детей „не по прописке“», — рассказал корреспонденту «URA.RU» министр образования региона Александр Кузнецов. При этом в области развели обязательный прием и прием «по желанию». Документы будущих первоклассников «по прописке» принимают с 1 февраля до 30 июня, а всех остальных — с июля по 5 сентября. При этом документы можно подать и по месту жительства, и в другое учебное заведение.

В областном центре также не происходит ничего экстраординарного. Родители приходят в школы лично и подают заявления в электронном виде. В отличие от соседнего Екатеринбурга, где наплыв пользователей подвесил сайт госуслуг, в столице Южного Урала продвинутых родителей оказалось значительно меньше. «На сегодня подано 101 электронное заявление», — рассказал корреспонденту «URA.RU» пресс-секретарь главы города Алексей Сафонов.

Даже в Снежинске очередь взволнованных родителей не слишком впечатляет Фото: группа «Подслушано в Снежинске», «ВК

На этом фоне особняком выглядит Снежинск, где уже второй год родители штурмуют школы №127 и №135. «Когда набор производится только в два класса, устроить всех желающих невозможно. Но в любом случае классов будет ровно столько, сколько нужно, чтобы обеспечить односменную работу образовательного учреждения», — пояснил Александр Кузнецов.