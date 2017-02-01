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01 февраля 2017
13:36  01 февраля 2017 3

Член Совфеда: Киев хочет войны в Донбассе

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Режим Порошенко раскусили на ЗападеФото: пресс-служба Президента Украины

Член Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что Киев продолжает политику прощупывания возможности реализации в Донбассе военного сценария.

При этом в политических кругах Германии есть мнение, что режим Порошенко сделает все, чтобы сохранить антироссийскую риторику на Западе. Немецкие политики через международных наблюдателей ОБСЕ получают информацию о том, что ВС Украины пытаются изменить линию фронта в зоне АТО.

«Сейчас позиция ЕС и США становится более сбалансированной и менее комфортной для Киева, поэтому необходимо полностью развеять миф о решении конфликта путем военной победы в Донбассе», — заявил Морозов «Федеральному агентству новостей».

Лев Истомин
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