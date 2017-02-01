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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
13:31  01 февраля 2017 4

«Мы не оправдываем виновных». Курганские «яблочники» выступили с заявлением по делу Чудновец

Судебное заседание Чудновец Евгения Курган, герб россии, чудновец евгения
Партийцы считают приговор Чудновец несоизмеримо строгимФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Воспитательнице с Урала Евгении Чудновец дали срок за репост "детского порно"
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Курганское региональное отделение партии «Яблоко» в среду, 1 февраля, выступило с заявлением по делу осужденной за репост воспитательницы Евгении Чудновец. Приговор суда партийцы считают «несоизмеримо строгим».

«Нас беспокоит то, что в последние годы в Российской Федерации все чаще выносятся обвинительные приговоры с реальными уголовными сроками за всевозможные репосты. Людей, несогласных с официальной позицией государства или протестующих против какого-то конкретного случая несправедливости, стремятся осудить, навешав клише, — говорится в тексте заявления. — Мы не оправдываем виновных, но все же уверены, что степень тяжести наказания не соответствует содеянному и входит в противоречие с принципом гуманизма».

Курганское «Яблоко» присоединится к митингу в поддержку Чудновец, который пройдет 3 февраля у торгового центра «Пушкинский». «В этом мы видим свою гражданскую позицию по отношению к защите прав человека, закреплённых в Конституции и защите конкретного гражданина России», — говорится в заявлении.

«В митинге примут участие порядка десяти членов партии и сторонников», — уточнил «URA.RU» сторонник «Яблока» в Кургане Дмитрий Хапов.

Воспитательница из Екатеринбурга Евгения Чудновец, напомним, сделала репост трехсекундного ролика с обнаженным ребенком, которого сняли вожатые в детском лагере в Катайске. Позже она пояснила, что таким образом пыталась привлечь внимание общественности и силовиков к издевательствам над мальчиком. Катайский районный суд приговорил Чудновец к шести месяцам колонии. Апелляционный суд смягчил наказание до пяти месяцев. Осужденная была этапирована в колонию в Свердловской области.

Анна Бояркина
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