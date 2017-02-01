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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:19  01 февраля 2017 12

Евгения Умникова стала директором свердловского ТЮЗа

Встреча Евгении Умниковой с учителями и родителями учеников гимназии №9. Екатеринбург, умникова евгения
Умникова снова заняла высокий постФото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшая начальница управления образования Екатеринбурга Евгения Умникова 1 февраля получила новое назначение — она стала новым директором Театра юного зрителя. Информация о назначении размещена на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

По словам начальника городского управления культуры Татьяны Ярошевской, опубликованным в пресс-релизе, принятое решение продиктовано желанием не уронить планку достижений театра и приумножить их.

У Евгении Умниковой есть опыт работы с ТЮЗом в рамках проекта «Театр у школьной доски».

«Сегодня у ТЮЗа есть планы, которые будут реализованы именно в расчете на совместную работу с новым директором. Это эволюция с далеко идущими планами», — приводит словам Ярошевской официальный портал Екатеринбурга.

Евгения Умникова с 2005 по 2016 год руководила управлением образования в мэрии Екатеринбурга.

Лев Истомин
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