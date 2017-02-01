13:47 01 февраля 2017 6

Во время пресс-конференции бард не стеснялся в выражениях Фото: Анна Майорова © URA.RU

На сайте художественного руководителя екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова, в разделе «Видеоблог», появилась запись вчерашней пресс-конференции певца. Как и обещал сам Новиков, часовое видео выложено «без купюр». Оно содержит в том числе и весьма хлесткие высказывания барда.

Конференция должна была быть посвящена аресту земель под ЖК «Бухта Квинс» и возобновлению строительства этого поселка, однако большую часть времени Новиков посвятил своим недругам, очень эмоционально рассказывая, какие они плохие. При этом бард совершенно не стеснялся в выражениях. Досталось и журналистам, которые взаимодействуют с его врагами.

«Рожин — редчайший негодяй, — заявил Александр Новиков. — Я знаю его слог, я знаю слог Гофенберг. „Устав.ком“ и прочее — это желтогондонные газеты, анальные отверстия российской журналистики, которые живут сегодня продуктами жизнедеятельности Александра Новикова. У них нет другого способа существования. Поэтому не читайте эти газеты».

Напомним, своими главными врагами в ходе пресс-конференции певец назвал ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, лидера обманутых пайщиков Зилю Булатову, Дмитрия Рожина (юриста и друга руководителя 4-й овощебазы Ивана Обухова) и экс-директора проекта «Бухта Квинс» Ларису Ассонову (которая и дала показания на Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова в рамках их уголовного дела).

Александр Новиков и его друг и компаньон Михаил Шилиманов (экс-замминистра свердловского правительства) обвиняются в хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс» (строительство поселка заморожено). На днях бард заявил, что нашел инвесторов, готовых выкупить паи. К 31 января из 65 обманутых пайщиков средства получили первые восемь. Также Новиков заявил, что инвесторы (Аликбек Исаев, банк ВТБ и еще два инвестора) намерены достроить поселок, желание взяться за работу выразила строительная корпорация «Маяк». По последним данным, строительные работы на объекте возобновились.