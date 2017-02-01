{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:47  01 февраля 2017 6

«Анальные отверстия российской журналистики». Новиков назвал уральские СМИ презервативами. ВИДЕО

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Во время пресс-конференции бард не стеснялся в выраженияхФото: Анна Майорова © URA.RU

На сайте художественного руководителя екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова, в разделе «Видеоблог», появилась запись вчерашней пресс-конференции певца. Как и обещал сам Новиков, часовое видео выложено «без купюр». Оно содержит в том числе и весьма хлесткие высказывания барда.

Конференция должна была быть посвящена аресту земель под ЖК «Бухта Квинс» и возобновлению строительства этого поселка, однако большую часть времени Новиков посвятил своим недругам, очень эмоционально рассказывая, какие они плохие. При этом бард совершенно не стеснялся в выражениях. Досталось и журналистам, которые взаимодействуют с его врагами.

«Рожин — редчайший негодяй, — заявил Александр Новиков. — Я знаю его слог, я знаю слог Гофенберг. „Устав.ком“ и прочее — это желтогондонные газеты, анальные отверстия российской журналистики, которые живут сегодня продуктами жизнедеятельности Александра Новикова. У них нет другого способа существования. Поэтому не читайте эти газеты».

Напомним, своими главными врагами в ходе пресс-конференции певец назвал ГСУ ГУ МВД по Свердловской области, лидера обманутых пайщиков Зилю Булатову, Дмитрия Рожина (юриста и друга руководителя 4-й овощебазы Ивана Обухова) и экс-директора проекта «Бухта Квинс» Ларису Ассонову (которая и дала показания на Александра Новикова и его компаньона Михаила Шилиманова в рамках их уголовного дела).

Александр Новиков и его друг и компаньон Михаил Шилиманов (экс-замминистра свердловского правительства) обвиняются в хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс» (строительство поселка заморожено). На днях бард заявил, что нашел инвесторов, готовых выкупить паи. К 31 января из 65 обманутых пайщиков средства получили первые восемь. Также Новиков заявил, что инвесторы (Аликбек Исаев, банк ВТБ и еще два инвестора) намерены достроить поселок, желание взяться за работу выразила строительная корпорация «Маяк». По последним данным, строительные работы на объекте возобновились.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров