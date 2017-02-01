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Главные новости ХМАО
14:09  01 февраля 2017 2

Уральцы войдут в новый состав ансамбля, погибшего в авиакатастрофе над Черным морем

Репетиция парада Победы, военный оркестр
Уральские музыканты будут играть военные марши на всех крупных мероприятиях Министерства обороны РФФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители ХМАО-Югры вошли в новый состав Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени А. В. Александрова. Воспитанники центра искусств для одаренных детей Севера Анастасия Отрошко и Максим Колесник были приняты в музыкальный коллектив после конкурса, состоявшегося в Москве. Об этом заявил заместитель директора центра по учебно-воспитательной работе центра Алексей Тарасов.

«По результатам отбора стало известно, что ребята стали одной из четырех пар, которые были приняты в ансамбль», — цитирует Тарасова департамент общественных и внешних связей автономного округа.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова поручила заместителю по социальному блоку Всеволоду Кольцову отыскать в регионе талантливых музыкантов, готовых работать в ансамбле им. Александрова. В конкурсе принимали участие граждане от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и профессиональный опыт. Анастасия Отрошко и Максим Колесник присоединятся в коллективе к еще одному выходцу из УрФО — Николаю Тимакову. Житель Екатеринбурга, солист Уральского государственного театра эстрады, также успешно прошел отбор в новый состав ансамбля. На прослушивании молодой человек покорил комиссию песней на музыку Александры Пахмутовой «Мелодия».

Прежний коллектив ансамбля им. Александрова погиб на борту Ту-154 в авиакатастрофе над Черным морем по пути в Сирию. Как писала «Газета.ру», глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о намерении возродить команду. Для новых артистов пообещали выделить жилье в Москве.

Эльдар Булатов
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