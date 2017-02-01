{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,09
Динамика за 2 недели
Евро 64,29
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
31 января 2017
30 января 2017
Главные новости ЯНАО
13:45  01 февраля 2017 0

Ямальские депутаты начнут новую сессию с обсуждения детских проблем

Комитет по ЖКХ в Заксе ЯНАО, отчеты по капремонту, голубенко александр, депутаты янао
Ямальский парламент начнет работу с середины февраляФото: Андрей Загумённов © URA.RU

На первом заседании Заксобрания Ямала 16 февраля депутаты заслушают отчет уполномоченного по правам ребенка в ЯНАО Виталия Орешкина и подведут итоги работы за год. Повестка была сформирована в среду, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Думы.

Пока в повестку включено 20 вопросов. Будут приняты поправки в некоторые законы.

В этой сессии народным избранникам предстоит принять закон «о прогульщиках», замечания к которому подготовила ранее прокуратура.

В ХМАО первое заседание парламента уже состоялось — на нем глава Югры Наталья Комарова отчиталась о работе правительства. В Тюменской области заседание должно пройти 9 февраля.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров