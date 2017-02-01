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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Свердловской области
13:53  01 февраля 2017 5

У Ройзмана первый день губернаторской гонки. Запланировано три важных мероприятия

Суд по диплому Ройзмана. Екатеринбург, ройзман евгений
Евгений Ройзман начал кампанию с открытия библиотекиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман после долгого затишья резко активизировался. Если в январе он проводил лишь текущие приемы граждан, то первого февраля проведет сразу три ответственных мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы, днем мэр откроет выставку «Екатеринбург в миниатюре». Поле этого Евгений Ройзман поучаствует в открытии читального зала архива библиотеки Ельцин Центра. Вечером глава города станет почетным гостем на презентации мемуаров вдовы первого президента России Наины Ельциной.

30 января «URA.RU» сообщило, что мэр вступил в кампанию по выборам губернатора Свердловской области. Он проводит переговоры с главами и депутатами соседних городов, представителями областной элиты. По имеющимся у агентства данным, в ближайшее время значительно возрастет не только число проводимых мэром мероприятий, но и его медийная активность.

Константин Джултаев
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